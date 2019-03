Barcelona denuncia el ataque al atril informativo de la Jefatura Superior de Policía

Publicado 28/03/2019 13:33:18 CET

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado este jueves ante los tribunales el ataque al atril informativo situado delante de la Jefatura Superior de Policía en Via Laietana de Barcelona, según ha explicado en una atención a los medios el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens.

En la denuncia, el Ayuntamiento, como acusación popular, denuncia a los autores de los hechos y pide al juez que solicite a la comisaría de Via Laietana que no borre las imágenes de las cámaras de videovigilancia y que identifique a los agentes que estaban custodiando la puerta, para que sean interrogados y saber si vieron algo o no.

Asimismo y mientras tanto, el consistorio también ha presentado un escrito para solicitar a la comisaría que no borre los vídeos hasta que llegue el requerimiento de la orden judicial y que les informen sobre si los agentes lo vieron o no, "estuvieran dentro o fuera".

Fuentes de la Policía Nacional han explicado a Europa Press que durante la noche no hay agentes en el exterior vigilando la puerta del edificio --se vigila desde el interior-- y que las cámaras de seguridad graban el perímetro del inmueble, mientras que la placa está fuera de esta zona videovigilada.

HACER JUSTICIA

Sobre el ataque, Asens ha dicho que es la muestra de que los herederos del franquismo quieren que sus víctimas no molesten y se queden calladas, y ha asegurado que ante estos hechos seguirán dándoles voz y reivindicando la necesidad "de hacer justicia y memoria ante el sufrimiento".

Según el edil, olvidar las torturas supone olvidar las fuerzas que las provocaron "y no poderlas vencer hoy en día", y ha criticado a Cs y PP de indignarse cuando se recuerda esta memoria, que a su parecer, es un derecho moral recordarlas.

Además le ha reprochado a la concejal de Cs Carina Mejías que le ofenda la placa y no el ataque hacia ella, y ha asegurado que sus palabras en referencia a que la placa ofendía a los policías no son ciertas.

"Hay muchos agentes de este cuerpo que no se sienten orgullosos del pasado franquista del cuerpo de policía nacional", ha añadido.

REPARARÁN EL ATRIL

Asens ha explicado repararán el atril para dar un mensaje claro de que no los pararán y de que defenderán "hasta las últimas consecuencias" la memoria antifascista y republicana.

El consistorio instaló el martes el atril, que exponía las torturas que se realizaron en el interior del edificio, en el número 43 de la Via Laietana, que fue la sede de la Brigada Político-Social y el "centro de la represión política franquista en Barcelona", según el texto del atril ahora dañado.

Durante la mañana de este jueves vecinos han llevado flores al atril, que aparentemente se habría destrozado con un líquido corrosivo.