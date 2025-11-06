Barcelona desactiva la Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado este jueves a mediodía el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante, activado este miércoles por la noche ante la previsión de lluvias fuertes en la ciudad.

Tras pasar el episodio, en el que los Bombers de Barcelona han realizado 39 actuaciones, 20 de ellas asistencias técnicas y 16 salvamentos en ascensores, el consistorio ha ordenado la apertura progresiva de los parques municipales, indica en un comunicado.

A pesar de las fuertes lluvias, no se ha registrado ninguna incidencia en la red de alcantarillado y los depósitos pluviales de la ciudad se han llenado de media un 42%.