La Barcelona Design Week 2025 contará con 130 actividades con el foco en la "resiliencia creativa"

Las jornadas celebran su 20 edición como "evento referente" a nivel internacional

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Design Week 2025 (BDW25) contará con 130 actividades, entre ellas exhibiciones, showrooms y mesas redondas, con el foco en la "resiliencia creativa" contra los retos que presenta el futuro, tanto medioambientales como políticos y tecnológicos.

Lo han explicado en rueda de prensa el presidente de Barcelona Creativity & Design Foundation, Enric Jové; la directora del salón, Isabel Roig, y el comisario Alessandro Manetti, que han dado el pistoletazo de salida a la BDW este martes.

Las jornadas celebran este año su 20 edición y, durante este tiempo, se ha convertido en un "evento referente" a nivel internacional y una de las semanas de diseño más consolidadas de Europa, siendo la tercera más antigua del continente.

Jové ha destacado que la BDW25 ha erigido a Barcelona como "capital creativa", tratando de entender el diseño como una disciplina inclusiva, diversa y transformadora, con el objetivo de entender el mundo y hacerlo más humano, en sus palabras.

También ha señalado que esta nueva edición tratará de mirar hacia el futuro, vislumbrando los retos que presenta como la IA, el cambio climático y la situación política que, a su juicio, están intentando influir en el diseño: "Por ello, debemos reunirnos, colaborar y decidir hacia dónde queremos ir".

RESILIENCIA

Manetti ha alertado de que "el futuro presenta toda una serie de amenazas climáticas, políticas, incluso militares, y tecnológicas" que desde el punto de vista del diseño deben ser integradas en el discurso con una visión optimista e informada.

Por su parte, Roig ha asegurado que durante los 10 días que se prolongue la BDW25, la capital catalana se llenará de "experiencia y conversación" entre profesionales, cumpliendo su objetivo de inspirar a la comunidad creativa.

ACTIVIDADES

Las diferentes actividades que conforman la BDW25 se llevarán a cabo entre el Disseny Hub (DHub) y otras 14 sedes asociadas proporcionadas por empresas patrocinadoras, que también han participado en la programación de la semana.

Arrancarán este mismo martes con el estreno de tres exposiciones en el Dhub, entre ellas Inspired in Barcelona; Luce, tras su paso por la Milan Design Week, y la mesa redonda Luz y Autoedición, a las 12.00 en el DHub, y el Opening BDW25 a las 19.00 horas en el Roca Barcelona Gallery.

El sábado tendrá lugar uno de los puntos destacados de la semana, el Disseny en Diagonal, con desayunos, showcookings, charlas y exposiciones orientadas al público general, con la participación de importantes marcas como Ikea, Porcelanosa y Le Creuset.

Finalmente, Roig ha celebrado el regreso de Undergorund BDW, una de las "grandes apuestas" de la semana en forma de híbrido entre feria y exposición colectiva, que se llevará a cabo en el Parking Gallery by LCI Barcelona.