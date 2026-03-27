Barcelona destina 33,6 millones a Fira 2000 para ampliar los recintos Gran Via y Montjuïc

Archivo - El recinto Gran Via de Fira de Barcelona - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes aportar 33,65 millones de euros a la sociedad Fira 2000 para ampliar los recintos Gran Via y Montjuïc de Fira de Barcelona entre 2026 y 2029, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox.

El convenio de colaboración, del que también forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona, concede al consistorio barcelonés un 24,05% del accionariado, indica en un comunicado este viernes.

En total, las instituciones aportarán 139,92 millones de euros durante estos próximos 4 años para financiar la ampliación y renovación de los espacios de la Fira, de un total de 615, 125 procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 215 de préstamos bancarios privados.