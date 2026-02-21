Barcelona destinará 3,2 millones de euros a la protección y la mejora del paisaje urbano

Archivo - Fachada del Hospital Sant Pau, a 26 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU), ha publicado la convocatoria anual de subvenciones para la protección y mejora del paisaje urbano, dotada con un presupuesto de 3,2 millones de euros hasta noviembre de 2026.

Las ayudas están dirigidas a fomentar la conservación de fincas particulares catalogadas o con interés histórico, así como a la mejora de la imagen exterior de locales comerciales y a la integración arquitectónica, informa el consistorio en un comunicado.

La convocatoria incluye subvenciones para la restauración de elementos como fachadas, vestíbulos o ascensores históricos en edificios de interés patrimonial.

También se incluye el programa de rehabilitación de medianeras, que prioriza su transformación en nuevas fachadas aislándolas térmicamente y creando ventanas, así como una línea de naturalización, que promueve la creación de cubiertas verdes y huertos urbanos para mejorar la permeabilidad de los espacios libres.

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia de transformación urbana del gobierno municipal, con proyección hasta el año 2030, que busca optimizar la sostenibilidad de los inmuebles a la vez que preservar el legado patrimonial de Barcelona.