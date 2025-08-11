Barcelona finaliza las obras de los Jardins de Sant Pau del Camp del Raval

Los nuevos Jardins de Sant Pau del Camp del barrio del Raval - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de mejora de los Jardins de Sant Pau del Camp, en el barrio del Raval, que han supuesto una inversión de 1,15 millones de euros y que han incidido en una superficie de hasta 813 metros cuadrados.

La reforma ha consistido en la creación de nuevos espacios de juego y de estancia, contribuyendo a recuperar y mejorar una de las zonas públicas más grandes del sur del Raval y que, además, facilita la conexión con otros equipamientos, explica el consistorio en un comunicado este lunes.

Por un lado, se ha creado una nueva zona de juegos infantiles, de 257 metros cuadrados, que incluye la conocida como área de PAU (paz en su traducción el catalán), con las letras de la palabra en acero y que forman la escalera a un tobogán, una retícula de cuerdas para escalar y una mecedora.

El segundo espacio del parque es la zona de escena, con una plataforma a modo de escenario cerca de la antigua chimenea de la Fábrica de tejidos Nicolau Tous i Soler.

Finalmente, el tercero es una zona de circuito, con varios recorridos y pavimento con una ligera ondulación para favorecer el juego en bicicletas o patinetes y que conecta con las zonas de los jardines reformadas con anterioridad.