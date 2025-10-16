Barcelona inicia una nueva fase de la cobertura de la Ronda de Dalt con más afectaciones

Las obras empiezan este lunes y afectarán a la movilidad del barrio de la Teixonera

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará este lunes una nueva fase de las obras de cobertura de la Ronda de Dalt con la construcción de las salidas de emergencia del lado mar entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d'Hebron.

El consistorio lo ha dicho en un comunicado este jueves en el que ha detallado que los trabajos se alargarán hasta la próxima primavera y afectarán a la circulación en el barrio de la Teixonera.

Ha explicado que las obras supondrán la ocupación del lateral mar del paseo de la Vall d'Hebron y la rotonda del cruce con la calle de Arenys, donde se instalará una sala técnica vinculada a la futura cobertura completa de la ronda.

Según el Ayuntamiento, la intervención servirá para generar los recintos de las salidas de emergencia, con tareas de cimentación y estructura previas a la excavación y vaciado del terreno.

También se ha previsto la construcción de un edículo en superficie que permitirá el acceso a las instalaciones técnicas de la infraestructura una vez completada la cobertura.

AFECTACIONES A LA MOVILIDAD

Las obras implicarán reducciones de carriles y cortes de tráfico en el paseo de la Vall d'Hebron hasta marzo, especialmente en la rotonda de Arenys, donde no se podrá hacer el cambio de sentido salvo el bus H2.

Para mejorar la circulación interior del barrio, se cambiará de sentido el tramo de la calle Plutó entre Arenys y la plaza Isop, y se instalará señalización para guiar los desvíos alternativos hacia el paseo de la Vall d'Hebron.

Las líneas de bus 19, 119 y H2 también se verán afectadas, aunque se han tomado medidas para minimizar el impacto y mantener sus paradas en la zona, con reubicaciones y nuevos giros habilitados en el lateral mar.