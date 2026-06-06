Barcelona inicia la reforma de la avenida Roma para transformarla en un paseo peatonal

Imagen del edificio Estel, situado en la avenida Roma. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona iniciará la próxima semana las obras de reforma de la avenida Roma entre las calles Viladomat y Calàbria, una intervención que costará 4,4 millones de euros y que se alargará hasta la primavera de 2027 con el objetivo de ganar espacio peatonal y zonas verdes en este tramo del Eixample, informa en un comunicado el consistorio.

El proyecto incluye la creación de una plaza de unos 7.700 metros cuadrados justo delante del edificio Estel, un espacio que ampliará el paseo peatonal hasta la calle València e incorporará un carril de servicio de plataforma única para vehículos de emergencia.

Los trabajos completan la reurbanización de los dos primeros tramos de la avenida que ya se ejecutaron por fases en los años 2004 y 2010, siguiendo el trazado para conectar el eje con la estación de Sants.

El plan prevé que el final de estas obras se encadene con la ejecución de los siguientes tramos de la avenida Roma hasta la calle Entença, de los cuales el Ayuntamiento ya dispone de un anteproyecto.

"Hemos conseguido poner al día uno de los ejes más importantes del distrito, haciéndolo más amable y más sostenible, y al azar, mejorar sustancialmente la calidad de vida del vecindario", ha dicho el concejal del distrito del Eixample, Jordi Valls.