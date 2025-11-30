Barcelona inicia la urbanización del área de Trinitat Nova, entre las calles de Palamós y S'Agaró

La zona de Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona inicia esta semana la fase final de las obras de urbanización de la calle de Palamós, interviniendo sobre una superficie superior a los 8.000 metros cuadrados, de los cuales cerca de un 30% se convertirán en zona verde.

La actuación se concentra en la calle de Palamòs y en el interior de manzana conformado por los edificios de nueva construcción ubicados entre esta calle y las de S'Agaró y La Llosa, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Las obras tienen una duración prevista de 12 meses y un presupuesto de 2,8 millones de euros, con el objetivo de fomentar la accesibilidad, la biodiversidad y la promoción de la salud y el bienestar para las personas residentes

La intervención también contempla la remodelación total del vial de la calle de Palamós, con aceras, farolas y nuevo mobiliario urbano, así como la construcción de una nueva zona verde en el interior de manzana.

En total, está prevista la plantación de unos 40 árboles y otras especies vegetales y la construcción de nuevos espacios para facilitar la relación entre los vecinos.