Barcelona inspecciona 14 establecimientos de los Jardins de la Mediterrània

Inspección de establecimientos en los Jardins de la Mediterrània - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo el pasado jueves por la noche una "multinspección" de 14 establecimientos situados en los Jardins de la Mediterrània, detectando 95 infracciones.

Fue una intervención coordinada por equipos multidisciplinares y con la participación de Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, el Institut Municipal d'Hisenda i Direcció de Serveis d'Inspecció y el distrito de Sants Montjuïc, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

Las 95 infracciones detectadas fueron de diversas tipologías, entre las que destacan 37 infracciones relacionadas con las licencias de actividad, 28 por residuos y 12 de salud pública, por lo que la ASPB procedió a precintar dos establecimientos por higiene precaria.

Hace 18 meses el Distrito imuplsó un grupo de trabajo multidisciplinario para mejorar la situación en la zona con más presencia de la Guàrdia Urbana, refuerzo de las brigadas de limpieza, regulación horaria más restrictiva para terrazas y delimitación de espacios.

La figura de la "multinspección" se enmarca en el Pla Endreça y consiste en la inspección proactiva, intensa y ejemplarizante en colaboración administrativa.