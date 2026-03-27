Barcelona insta a Educació a abordar la necesidad de avanzar en la mejora de condiciones laborales

Sindicatos y concejales de ERC, Junts y BComú. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha instado este viernes a la Conselleria de Educación y FP a abordar la necesidad de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de docentes y personal educativo.

Lo ha hecho a través de una declaración institucional impulsada por ERC y el sindicato mayoritario Ustec·Stes y firmada por Junts, PSC y Bcomú, en la que se reafirma el compromiso del consistorio con la defensa y mejora del sistema educativo para "garantizar el éxito de todo el alumnado".

El texto también defiende el catalán como lengua vehicular y de acogida, insta a la Generalitat a garantizar los recursos necesarios para asegurar la reducción de ratios y a cumplir la Llei d'Educació de Catalunya, situando el gasto educativo en el 6% del PIB catalán, además de situar el Ayuntamiento como un actor educativo "clave".

AYUNTAMIENTO Y SINDICATO

Pese a firmar la iniciativa, el grupo municipal socialista en el consistorio barcelonés ha subrayado en un comunicado que esta declaración institucional se centra en el consenso institucional y en la mejora del sistema educativo y que "en ningún caso menciona ni apoya las reivindicaciones del sindicato Ustec·Stes".

Además, ha expresado su apoyo a Educació "tanto por los acuerdos firmados con los agentes sociales como por el trabajo que está llevando a cabo para actualizar y mejorar el sistema educativo catalán".

Por su parte, en declaraciones a los medios, la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, ha pedido a los partidos firmantes de la declaración institucional que no aprueben los presupuestos en el Parlament mientras no se contemple la partida suficiente "para revertir una situación de carencias educativas y laborales".