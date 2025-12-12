Barcelona instala 2 nuevos radares de velocidad en la Ronda Litoral a la altura de Zona Franca

Archivo - La Ronda del Litoral dirección salida de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este viernes 2 nuevos radares de punto en la Ronda Litoral (B-10), uno por sentido en el punto kilométrico 16,1, en la altura de la Zona Franca.

En un comunicado, el consistorio ha enmarcado la instalación de los sistemas de control automático de los excesos de velocidad en el compromiso municipal de "incrementar la seguridad viaria y reducir los siniestros viarios en la capital catalana".

La elección de la ubicación se ha valorado conjuntamente entre el Área de Movilidad y la Guardia Urbana, analizando los datos de siniestralidad y con el objetivo de cubrir aquellos puntos donde se detecta un número más elevado de accidentes.