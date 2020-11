Barcelona instala placas en los imbornales para evitar que plásticos y colillas lleguen al mar

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha instalado un centenar de placas en los imbornales de la ciudad para concienciar de que no se deben tirar pequeños plásticos, colillas de cigarro u otros residuos que pueden llegar al mar.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento ha explicado que el lema de la campaña es 'Aquí comença el mar, no hi llencis res' (Aquí empieza el mar, no lances nada) y que tiene como objetivo evitar comportamientos incívicos y que los residuos lleguen al mar.

Las placas se han empezado a instalar en el distrito de Ciutat Vella y en los próximos días se hará en el resto de la ciudad, en una campaña a la que también se han unido los ayuntamientos de Cádiz, Sevilla y Palma de Mallorca, entre otros.

Se trata de una campaña en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020, que también incluye una iniciativa destinada a la reflexión sobre el residuo cero con el objetivo de reducir, reutilizar y reciclar.

Según los datos municipales, en la temporada de baño de este 2020 se han retirado del agua de las playas barcelonesas 20 metros cúbicos de residuos flotantes, así como también 381 toneladas de residuos sólidos en la arena, 66 más que en 2019.