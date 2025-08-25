Barcelona instalará 92 cámaras nuevas en los cementerios de la ciudad para mejorar su seguridad

Archivo - Vista de varias lápidas en el cementerio de Montjuïc de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 92 cámaras de videovigilancia nuevas en los cementerios de la ciudad para mejorar su seguridad y la eficiencia de los servicios que operan en ellos cada día, han informado fuentes de Cementiris de Barcelona a Europa Press este lunes.

Según avanzó 'El Periódico de Catalunya', del total de cámaras 35 se instalarán en el cementerio de Montjuïc, 13 en el de Sant Andreu, 9 en el de Sants, 8 en el de Les Corts, 7 en el de Horta, 8 en el de Sarrià y 2 en el de Collserola, que supondrán una inversión de poco más de 1 millón de euros.

El objetivo de los dispositivos es tanto incrementar la vigilancia de los recintos funerarios de la ciudad, previniendo intrusiones, supervisando el flujo de personas y vehículos y detectando comportamientos inusuales, así como dando apoyo a las tareas operativas.

En concreto, el consistorio espera agilizar gran parte de las tareas permitiendo verificar visualmente las incidencias, mejorar la coordinación de los equipos y analizar y optimizar los procesos para mejorar la operatividad.

De este modo, el Ayuntamiento sostiene que la gestión tanto de la vigilancia como del apoyo a los servicios pasará de un "modelo reactivo a un modelo proactivo" gracias a la información visual, herramienta clave para la toma de decisiones y la mejora continua.