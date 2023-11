Barcelona lamenta la "politización de la justicia" por la declaración del CGPJ contra la amnistía

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado "la politización de la justícia ante el pronunciamiento de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial en relación con la ley de amnistía".

Lo ha hecho a través de una proposición presentada en la Comisión de Presidencia por ERC, que ha contado con los votos a favor de Junts, ERC y BComú, y en contra del gobierno (PSC), PP y Vox.

El texto recuerda que el pronunciamiento del CGPJ lo hicieron ocho vocales "que tendría que haber estado renovados hace cinco años y que están en una situación de provisionalidad absoluta".

"HAN PERDIDO EL RELATO"

La concejal de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado que los jueces se hayan posicionado respecto una ley que no se había redactado y ha reprochado la actitud del PP: "han perdido el relato, el rumbo, las formas, los papeles y hasta el Financial Times", en relación a la editorial del periódico a favor de la amnistía el pasado 6 de noviembre.

Junts se ha sumado a la declaración porque, ha dicho el portavoz Jordi Martí, "hay gente que se ha creído que el Estado son ellos, y no son ellos, ellos son aplicadores de la legislación" y ha pedido a los grandes partidos del Congreso pactar la reforma del CGPJ.

BComú ha pedido responsabilidad al PP en relación a la investidura del candidato a la presidencia Pedro Sánchez, el concejal Marc Serra ha argumentado que "lo importante es que acepte los resultados el partido que pierde: es la garantía para que el sistema funcione con normalidad".

"CAMPAÑA PARA AMEDRENTAR A LOS JUECES"

El concejal del PP Juan Milián ha criticado que la declaración forma parte de "una campaña para amedrentar a los jueces" y ha defendido que no es el posicionamiento del CGPJ sino la amnistía lo que vulnera la separación de poderes.

En la intervención de Vox, el concejal Gonzalo de Oros ha asegurado que la declaración promueve la impunidad de los delincuentes y desprecia el poder judicial y ha atacado el PSOE por el pacto por la investidura de Sánchez: "tenemos que dar la bienvenida al partido socialista como partido golpista, pero hace un mes no lo era".

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay, ha explicado que el gobierno (PSC) vota en contra porque respeta la independencia del poder judicial y que el CGPJ no juzga sino que es el órgano de gobierno de los jueces; aunque ha afirmado que un posicionamiento sobre una ley no registrada "no ayuda en absoluto a prestigiar nuestras instituciones".