Barcelona lanza las ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona abre este viernes la convocatoria de ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos a través de sus estatutos, medida acordada entre ERC y el gobierno municipal, en colaboración con el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana.

Con esta ayuda, que cuenta con una inversión de 100.000 euros por parte del consistorio, las comunidades que hayan iniciado el proceso a partir del 1 de marzo de 2025 podrán pedir hasta el 50% de los gastos de gestión, hasta un máximo de 2.500 euros para nuevos estatutos y 1.500 para modificarlos, indica en un comunicado.

El teniente de alcalde de Economía y Vivienda, Jordi Valls, ha destacado la medida para que los barceloneses y barcelonesas puedan limitar actividades que "generan efectos negativos para la comunidad", como es el caso de los pisos turísticos.

Asimismo, ha señalado que empezar a prohibir pisos turísticos antes de 2028, cuando entrará en vigor su eliminación definitiva en la ciudad, permitirá avanzar en la lucha "contra al exclusión residencial en Barcelona" y que un mayor número de viviendas se destine al alquiler residencial.

TRIBUNALES

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) anunció en diciembre que presentaría un recurso contencioso-administrativo contra esta iniciativa al "exceder el marco de competencias municipales" y vulnerar la seguridad jurídica.

En su momento, Valls ya reaccióno a la decisión de Apartur, a los que recriminó estar "todo el día hablando de ilegalidades pero no hablar del foco del problema", como los problemas de convivencia generados por los pisos turísticos para los vecinos.