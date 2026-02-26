Barcelona lanza las ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos

De un máximo de 2.500 euros, se podrán pedir desde este viernes

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España)
Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 11:38
Seguir en

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona abre este viernes la convocatoria de ayudas para que las comunidades de vecinos prohíban los pisos a través de sus estatutos, medida acordada entre ERC y el gobierno municipal, en colaboración con el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana.

Con esta ayuda, que cuenta con una inversión de 100.000 euros por parte del consistorio, las comunidades que hayan iniciado el proceso a partir del 1 de marzo de 2025 podrán pedir hasta el 50% de los gastos de gestión, hasta un máximo de 2.500 euros para nuevos estatutos y 1.500 para modificarlos, indica en un comunicado.

El teniente de alcalde de Economía y Vivienda, Jordi Valls, ha destacado la medida para que los barceloneses y barcelonesas puedan limitar actividades que "generan efectos negativos para la comunidad", como es el caso de los pisos turísticos.

Asimismo, ha señalado que empezar a prohibir pisos turísticos antes de 2028, cuando entrará en vigor su eliminación definitiva en la ciudad, permitirá avanzar en la lucha "contra al exclusión residencial en Barcelona" y que un mayor número de viviendas se destine al alquiler residencial.

TRIBUNALES

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) anunció en diciembre que presentaría un recurso contencioso-administrativo contra esta iniciativa al "exceder el marco de competencias municipales" y vulnerar la seguridad jurídica.

En su momento, Valls ya reaccióno a la decisión de Apartur, a los que recriminó estar "todo el día hablando de ilegalidades pero no hablar del foco del problema", como los problemas de convivencia generados por los pisos turísticos para los vecinos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado