Barcelona, nombrada 'Capital europea de la Navidad' en Vilnius (Lituania)

Un momento del acto en Vilnius - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de Participación Ciudadana de Barcelona, Pedro Aguilera, recogió el sábado el reconocimiento a la capital catalana como 'Capital europea de la Navidad', durante una ceremonia en Vilnius (Lituania) organizada por European Capital of Christmas, entidad sin ánimo de lucro auspiciada por la UE.

El galardón premia un modelo de Navidad que une los elementos tradicionales con un espíritu creativo e innovador, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

Barcelona obtiene el premio en la categoría de ciudades con más de 100.000 habitantes, y hay otras dos: ciudades con menos de 100.000 habitantes (que ha ganado Wels, en Austria) y pueblos o villas con menos de 10.000 (ha recaído en Kirkop, en Malta).