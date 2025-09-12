Barcelona Oberta afirma que reducir la jornada hubiera sido una "debacle" para la productividad

Archivo - Una trabajadora espera en el interior de una cafetería en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Oberta ha celebrado este viernes que el Congreso de los Diputados tumbara la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, alegando que para el comercio de Barcelona hubiera supuesto una "auténtica debacle" para la productividad y la competitividad, informa en un comunicado este viernes.

"El comercio de Barcelona es un sector estratégico para Catalunya: representa el 15% del PIB de Barcelona y el 21,9% de la ocupación, por lo que una de cada cinco personas trabajan en el comercio o la restauración", ha destacado la entidad.

En este sentido, ha alertado que ambos sectores afrontan retos como "la falta de relevo generacional, la competencia de las plataformas online, la fiscalidad elevada o la falta de apoyo bancario".

Por ello, defiende que una reducción de la jornada, sobre la que estima un incremento de costes del 10%, hubiera supuesto, a su parecer, "dificultades significativas" para la continuidad y sostenibilidad de los negocios.

Barcelona Oberta ha subrayado que, en Catalunya, ya hay 101 convenios colectivos firmados con jornadas por debajo de las 37 horas pactadas hasta el 31 de octubre de 2024: "El diálogo social funciona. Imponerlo por ley rompe el consenso, genera inseguridad jurídica y atenta contra la concertación social", ha concluido.