Barcelona ofrecerá talleres de envejecimiento activo y formación en cuidados a personas mayores

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) han firmado un convenio de colaboración para promover talleres en formación, conocimiento, salud y el envejecimiento activo de las personas mayores y apoyar a las cuidadoras.

Se comprometen a impulsar un programa de seminarios sobre temas de salud "relevantes en el envejecimiento, y ofrecer conocimiento y experiencia infermera respecto a los cuidados", informa el Ayuntamiento este jueves en un comunicado.

La concejal de Salud, Marta Villanueva, ha destacado que el acuerdo "representa un paso firme en la construcción de una Barcelona que cuida y apuesta por un envejecimiento activo y digno".

Los talleres se ofrecerán en equipamientos municipales, principalmente en los espacios de mayores, y los impartirán profesionales colegiados en el COIB.

El consistorio ha destacado que "por primera vez" se integra la visión de los cuidados como sector económico estratégico, y que se hace con una dotación presupuestaria de 12 millones de euros.