Barcelona otorgará a Pau Gasol la Medalla de Oro al mérito deportivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Barcelona ha aceptado en el pleno municipal de este viernes el ruego que ha presentado BCN Canvi en el que ha pedido otorgar al ya exjugador de baloncesto Pau Gasol la Medalla de oro de la ciudad al mérito deportivo en reconocimiento a la trayectoria profesional.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha destacado que Gasol "siempre ha tenido la capacidad y la tenacidad para representar los valores del deporte en todas sus virtudes", y ha subrayado su legado profesional en España y Estados Unidos.

"Queremos que Gasol forme parte de nuestro particular All Stars, el Hall of Fame de Barcelona", ha añadido el concejal, que ha recordado que el deportista es hijo del municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

El concejal de BCN Canvi Óscar Benítez ha dicho que este reconocimiento debe servir "como fuente de inspiración y espejo de superación para los jóvenes".

Gasol anunció el pasado 5 de octubre que se retiraba como jugador de baloncesto después de 21 años de carrera en un acto en el Gran Teatre del Liceu, y Benítez ha destacado "su brillante y exitosa carera deportiva, considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia de España".