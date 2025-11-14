Barcelona & Partners lidera una misión empresarial en Nueva York (Estados Unidos)

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de atracción de inversiones de Barcelona Global, Barcelona & Partners, ha liderado una misión empresarial en Nueva York (Estados Unidos) formada por representantes de corporaciones e instituciones de la ciudad, informa Barcelona Global en un comunicado este viernes.

El objetivo de la misión empresarial ha sido impulsar la captación de nuevas inversiones estadounidenses para la región de la gran Barcelona.

Los participantes se han reunido con más de 70 altos directivos e inversores en una jornada en la sede de IESE en Nueva York, que ha contado con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, y el decano del campus, Joan Jané.

Los asistentes a la jornada han destacado "la combinación diferencial de activos que suma Barcelona para atraer inversiones".

Entre estos activos están un ecosistema emprendedor sólido, conectividad internacional, infraestructuras de primer nivel y "una calidad de vida que facilita la captación de profesionales altamente cualificados".