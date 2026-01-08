Barcelona pide prudencia hasta conocer las causas de la muerte de un hombre sin hogar este martes

Archivo - Una persona sin hogar duerme en la calle, a 3 de diciembre de 2025, en Barcelona (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, ha pedido prudencia hasta conocer las causas de la muerte de un hombre sin hogar, fallecido por causas naturales, según los Mossos d'Esquadra, este martes por la noche en el barrio de La Barceloneta durante la ola de frío.

"Tenemos que ser prudentes, porque obviamente este es un caso que ahora está abierto para determinar las causas de la muerte" ha dicho en una en entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele por si la muerte tiene relación directa con las bajas temperaturas en la ciudad de los últimos días.

También ha defendido la privacidad de la víctima: "No podemos y no queremos dar información sobre patologías orgánicas previas, sobre situaciones que pueden tener relación con el uso sustancias... En cualquier caso, nosotros somos muy cuidadosos".

HIPOTERMIA

Respecto a la activación de la 'Operació Fred' para personas sin hogar, de la que ERC y entidades como Fundació Arrels han reclamado revisar protocolos, ha asegurado que lleva en marcha desde el 2 de diciembre y que ante la previsión de llegar a los 0 grados, el consistorio decidió pasarla a fase de alerta.

Entre las medidas que incluye la operación está la de habilitar 200 plazas para refugiarse en equipamientos municipales que, ha asegurado Fuertes, ya se han llenado, así como la movilización de un dispositivo específico por las calles de la ciudad.

Preguntada por ello, ha negado haber detectado casos de hipotermia entre las personas sin hogar en estos últimos días, y ha reivindicado la necesidad de un "abordaje global" que no solo responsabilice a los municipios, también en términos de vivienda y salud, competencia de la Generalitat.