Barcelona recuerda a Ernest Lluch como un "demócrata radical" que defendía la política del diálogo

Foto de familia durante un homenaje al exministro Ernest Lluc, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 24 de noviembre de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha recordado la figura del exministro socialista de Sanidad Ernest Lluch como un "demócrata radical" que consideraba que la política solo tenía sentido si se construye desde el diálogo y llegando a acuerdos, 25 años después de ser asesinado por ETA.

Lo ha dicho este lunes en el acto de recuerdo del Ayuntamiento de Barcelona celebrado en el Saló de Cent, en el que también han participado la hija de Lluch, Rosa Lluch; la socióloga Marina Subirats; y el filósofo Daniel Inneraity.

Ha señalado que en el momento actual caracterizado por la crispación y la polarización es importante recordar a Lluch porque creía en el poder transformador de la palabra y que "se debe tomar su ejemplo para buscar amplios acuerdos y una ciudad que dialogue y donde nadie tenga miedo de sus ideas".

Por su parte, Lluch ha agradecido la voluntad política de recordar a su padre poniendo su nombre en muchos lugares de Catalunya y ha subrayado la importancia de expresarse en el Saló de Cent, ya que "es la casa de la ciudad y donde en la época medieval se negociaba y se hablaba para llegar a acuerdos", que es lo que promovía Ernest Lluch.

También ha remarcado que, pese a ser de Vilassar de Mar (Barcelona), siempre fue un barcelonés más porque vivió en distintos barrios de la ciudad y fue profesor de la Universitat de Barcelona (UB) durante mucho tiempo. "Una época estuvo en Valencia, otra en Madrid y otra en San Sebastián, pero Barcelona nunca dejó de ser su casa".

SUBIRATS Y INNERAITY

Subirats e Inneraity han protagonizado un diálogo recordando el papel de Ernest Lluch en la política y la sociedad, a la par que han debatido de la situación actual de la democracia en España y el mundo.

Así, Subirats ha afirmado que Lluch daría mucha información sobre cómo actuar ahora, qué necesita la democracia y qué tipo de relaciones se tendrían que establecer: "Lo que más importaba a Ernest era el acuerdo y era capaz de rebajar sus planteamientos para llegar a él. Esto es lo que falta actualmente".

Por su parte, Inneraity ha propuesto que para mejorar la democracia se debe "hablar más de sus males sistémicos que de los malos que la forman" porque, según él, estos discursos quieren hacer creer que tienen más poder del que realmente tienen.