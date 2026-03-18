Barcelona recuperará la participación ciudadana en la elección del próximo Síndic

Archivo - El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona recuperará la participación ciudadana a través de una votación en la plataforma Decidim para la próxima elección del Síndic de Greuges de la ciudad, un procedimiento que comenzó este lunes.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press después de que la mañana de este miércoles se aprobara en Comisión de Presidencia y Seguridad una proposición de BComú que pedía recuperar esta parte del proceso que había sido eliminada y que ha contado con los votos favorables de Junts y ERC.

"Dada la petición mayoritaria de los grupos municipales para que el proceso de elección del nuevo síndico incluya una votación ciudadana, el gobierno municipal ha decidido atender esta petición", ha añadido.