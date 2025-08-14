Barcelona remodela la calle Cardenal Tedeschini, con aceras más amplias y mejor accesibilidad

Render de la remodelada la calle Cardenal Tedeschini de Barcelona, con aceras más amplias y mejor accesibilidad - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado este jueves la remodelada calle Cardenal Tedeschini --en el barrio del Congrés i els Indians--, en la que los trabajos se han centrado en ampliar el espacio de las aceras para priorizar el paso de los peatones y mejorar la accesibilidad.

El ámbito de actuación ha comprendido la calle Cardenal Tedeschini, entre las calles de Pardo y l'Espiga, lo que implica una superficie de intervención de unos 5.000 metros cuadrados, han informado en un comunicado.

En algunos tramos las aceras han pasado de los anteriores 5 metros a los actuales 8,5 metros, con el objetivo de generar un espacio público con suficiente espacio destinado al peatón, hecho que se ve necesario en este tramo de la calle por estar en un entorno de actividad escolar.

"Con esta actuación damos continuidad a una urbanización que se inició en 2018 y trabajamos con la previsión de poder seguir avanzando en la mejora de la accesibilidad del espacio público", ha dicho la concejal del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva.

La reforma, que se enmarca en el Pla Endreça del consistorio, empezó el pasado octubre y ha supuesto una inversión de alrededor los 2,1 millones de euros.