Barcelona sitúa las redes, el ocio y el comercio como objetivos para fomentar el uso del catalán

Este mes se concretarán la personalidad y el nombre del nuevo 'hub del catalán'

La comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, ha situado las redes, el ocio y el comercio como principales objetivos del consistorio para fomentar el catalán en la ciudad.

Lo ha dicho este martes en su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, donde también ha asegurado que este mes se concretarán la personalidad, imagen y nombre del nuevo 'hub del catalán'.

Salicrú ha defendido el proyecto, propuesto por ERC e incorporado por el gobierno municipal en los presupuestos prorrogados de este año, como una "oportunidad" para fomentar el uso social de la lengua y posicionar a la ciudad como líder en la creación de contenido.

La comisionada ha asegurado estar aportando su experiencia en la promoción de contenido en catalán como directora de Radio Primavera Sound y respecto al emplazamiento donde se situará el hub, ha explicado que la búsqueda finalizará este mismo otoño.

OCIO Y COMERCIO

Respecto al fomento del catalán en el ocio, ha destacado el convenio firmado entre el consistorio y el Institut d'Estudis Catalans para promover su uso en las actividades complementarias que se organizan en la ciudad, extraescolares y deportivas.

En su intervención, Slicrú también ha hecho referencia a los "casos de catalanofobia" en algunos comercios de Barcelona que, a su juicio, evidencian hasta que punto es necesario garantizar los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes.

En este sentido, ha afirmado que se revisará el protocolo de comunicación de la normativa lingüística para que las personas que abran un establecimiento la tengan clara y que se reunirá eprsonalmente con el Gremi de Restauració de Barcelona para conocer las impresiones del sector.

"Trabajaremos en medidas para revertir la tendencia a la baja de la presencia del catalán en los restaurantes en colaboración con el área de Promoción Económica, con la que ya estamos en contacto", ha asegurado Salicrú.