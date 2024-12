Barcelona subvenciona investigaciones del BSC y el BIST "con acento de género"

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de ciencia e innovación de la Gerencia de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado subvencionar al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) y al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) para "promover la investigación multidisciplinaria con acento de género".

Las ayudas han permitido dar continuidad este año a programas que contribuyen a impulsar la ciencia como motor económico de la ciudad y como "herramienta de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", informa el Ayuntamiento este miércoles en un comunicado.

El programa del BSC 'Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS)' recibirá 350.000 euros y el proyecto del BIST 'Investigación multidisciplinaria, talento y cultura de Barcelona' 200.000.

BSC

El programa CTS pretende coordinar la actividad científica del BSC-CNS en ciencia, tecnología y sociedad integrando áreas multidisciplinarias, y este año también prevé acciones concretas de investigación y maximizar la visibilidad como centro de excelencia mundial con acciones nuevas y más ambiciosas.

Los ejes del programa son Outreach (divulgación, reflexión, debate), Vocations (fomentar vocaciones), Gender (más mujeres en carreras Stem) y Research (colaboración científica al servicio de la sociedad y el sector público), y en 2024 se ha dedicado especialmente a la IA y a generar de herramientas y modelos para entornos de decisión públicos.

BIST

La ayuda al BIST permitirá un año más apoyar acciones que la Comunitat BIST ha definido como espacios prioritarios de cooperación en cuatro ámbitos conectados.

Estos ámbitos son investigación multidisciplinaria y de frontera (Ignite); mujeres, ciencia y tecnología (To the Mothers of Science); talento para la ciencia y para Barcelona (WellBIST y BIST Career Week), y cultura científica (Investiga'm).