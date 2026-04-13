Barcelona unificará estéticamente las terrazas de la Rambla, que declara nueva Zona de Excelencia

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona unificará estéticamente las terrazas de la Rambla tras finalizar las obras del paseo, convirtiéndose en la primera Zona de Excelencia de terrazas de la ciudad, con un libro de estilo propio elaborado por FAD Barcelona y consensuado con Amics de la Rambla y el Gremi de Restauració.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este lunes el alcalde, Jaume Collboni, acompañado por el teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle; el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, y el director del Gremi, Roger Pallarols, que ha enmarcado la medida en el "esfuerzo titánico para recuperar el corazón de la ciudad".

El alcalde ha señalado que este nuevo instrumento, que se plasmará plenamente en febrero de 2027, cuando está previsto que acabe la reforma de la Rambla, permitirá al paseo ganar en "calidad, diseño y estética, combinando razonablemente espacios de paso con espacios de encuentro", como las terrazas.

La nueva estética de las terrazas se irá implementando tal y como vayan volviendo las terrazas al tramo central del paseo, ahora foco principal de las obras, que también serán objeto de un nuevo ordenamiento que reducirá el número de mesas.

En concreto, la nueva Rambla contará con 322 mesas frente a las 382 actuales, lo que supone una reducción del 16% y no del 33%, como se contemplaba en un inicio, que se repartirán entre 24 locales con licencia de terraza del total de 62 que tendrá el paseo.

LIBRO DE ESTILO

El libro de estilo que regirá la nueva imagen de las terrazas de la rambla ha sido configurado por dos asociaciones de la FAD: la Asociación de Diseño Industrial (Adi-FAD) y la Asociación Interdisciplinar del Diseño del Espacio (Arquin-FAD) y regula tanto elementos básicos como para-soles, sillas y mesas como los opcionales, como muebles auxiliares, pizarras, luces, estufas y para vientos.

La guía define las medidas y características materiales del mobiliario, así como el color: en el caso de los para-soles, estos serán de gran formato y de color crema, y se deberán mantener a la misma altura para crear un plano horizontal y homogéneo a lo largo del paseo, mientras que las sillas y mesas tendrán varios modelos, todos en propileno.

Por otro lado, se permitirá incorporar fundas y cojines a las sillas, a escoger entre 4 colores preestablecidos, no se permitirá la publicidad, solo se podrá colocar la identificación del establecimiento en la pizarra y los respaldos de las sillas y todos los manteles tendrán que ser de material textil, sin estampados y en blanco o algún color del libro.

Si bien los elementos principales ya han sido definidos, el consistorio impulsará un concurso para el diseño de los muebles auxiliares, la pizarra y el separador de las terrazas, de la mano de la Adi-FAD y la Arquin-FAD, y al preguntársele por los captadores, el alcalde ha asegurado que "no están ni estarán permitidos".

BALLETBÓ Y PALLAROLS

Balletbó ha celebrado el "buen entendimiento" demostrado entre el Ayuntamiento, el Gremi y Amics de la Rambla para configurar el nuevo estilo del paseo una vez finalicen las obras que, ha recordado, se decidió acortar su plazo original, pasando de 7 a 3 años, y que Collboni ha remarcado que van acorde a lo previsto.

"Hoy sí, la Rambla inicia una nueva etapa, con todos lo que teníamos que estar", ha señalado Pallarols, que ha destacado que 8 años después de presentarse la reforma el consistorio haya decidido ponerse de acuerdo con el sector para decidir el escenario del futuro paseo.