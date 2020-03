Bargalló no descarta ampliar el cierre de centros educativos más de dos semanas por el coronavirus

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, no ha descartado que se tenga que ampliar el cierre de centros educativos más días de los anunciados --dos semanas--, en el caso de que el brote de coronavirus se alargue.

"El cierre de las escuelas por el coronavirus es de dos semanas, pero en función de la evolución se puede alargar más tiempo", ha apuntado el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

También ha explicado que desde el departamento no se plantean prolongar el curso escolar: "14 días de suspensión no nos lo harán perder (el curso), pero sí reprogramarlo", y también ha dicho que no modificarán el período de preinscripción del curso que viene, y que trabajan para ver cómo se podrán presentar las solicitudes

Bargalló ha alertado de que algunos colegios que no dependen de la Conselleria, de titularidad municipal, están "obligando al profesorado a ir" a pesar de la orden de la Generalitat de cierre, y ha recordado que las escuelas deben estar sin actividad y que no debe haber profesores dentro.

Con todo, ha zanjado: "La situación laboral del sector de trabajadores de comedores nos preocupa, pero aun más los alumnos que tienen una beca comedor", y ha dicho que esperan que los alumnos becados puedan recibir las comidas a través de alguna solución.