Batet asegura que la dirección de Junts en el Parlament queda "en muy buenas manos" con Sales

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo adjunto a la presidencia de Junts, Albert Batet, ha asegurado este lunes que la dirección del grupo parlamentario queda "en muy buenas manos" con Mònica Sales al frente y con Salvador Vergés como portavoz.

"¡Harán un trabajo excelente!", ha recalcado en un apunte en X recogido por Europa Press, donde ha agradecido la confianza del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, del secretario general, Jordi Turull, y de la dirección permanente por su nombramiento como adjunto a la presidencia y director de las campañas electorales.

También ha señalado que asume el encargo con compromiso y responsabilidad, con la voluntad de fortalecer la acción institucional y estratégica del partido: "Trabajar al servicio de Junts es trabajar al servicio de Catalunya".

En el mismo sentido se ha pronunciado Sales, que en otro apunte en X recogido por Europa Press, ha manifestado que es un "honor" asumir la presidencia de Junts en el Parlament.

"Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país", ha destacado Sales, que ha añadido que quiere hacer un buen trabajo y hacerlo en equipo.