BBVA impulsa la expansión internacional de más de 34.100 pymes catalanas hasta septiembre

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha impulsado el proceso de internacionalización de más de 34.100 pymes de Catalunya hasta septiembre de 2025, poniendo a su disposición una solución integral "para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior".

En línea con su objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con estrategias para simplificar el proceso de internacionalización, informa en un comunicado este miércoles.

El director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes, ha destacado que la prioridad de esta iniciativa es "ofrecer soluciones reales y accesibles para que las pymes españolas puedan competir en igualdad de condiciones y aprovechar todas las oportunidades de la globalización".

Entre las herramientas disponibles, destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior, y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del convenio de colaboración suscrito con el banco.

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas, unas soluciones que "ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior".