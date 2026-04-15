El BCN Film Fest abre este jueves con 'Viatge al país dels blancs' una edición con Willem Dafoe

Cartel del BCN Film Fest 2026 - BCN FILM FEST

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest se inaugurará este jueves con la película 'Viatge al país dels blancs', dirigida por Dani Sancho y protagonizada por Emma Vilarasau, en una edición que tendrá al actor norteamericano Willem Dafoe como principal estrella invitada.

El certamen, que se prolongará hasta el 24 abril, contará con las presencias del grupo musical Hombres G, los directores Fatih Akin, Arantxa Echevarría, Rémi Bezançon y José Luis Garci y los actores Bruna Cusí, María Valverde, Carlos Cuevas y Berto Romero, entre otros.

La programación del festival alcanzará los 90 títulos entre todas sus secciones y se clausurará con 'Asesinato en la 3ª planta', de Rémi Bezançon.

El BCN Film Fest contará con el estreno mundial de 'Hermanos', de Carol y Marina Rodríguez Colás; 'Los mejores años de nuestra vida', el documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre Hombres G; el documental sobre Carmen Laforet 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández, y de 'Cowgirl', una comedia de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

La sección oficial tendrá los estrenos españoles de 'El anfitrión', de Miguel Ángel Jiménez, con Willem Dafoe en el reparto; 'La copia perfecta', de Jean-Paul Salomé; 'The choral', de Nicholas Hytner y protagonizada por Ralph Fiennes, y 'Las chicas de Praga', de Ondrej Provaznik.

También serán estreno en España 'Primavera', de Damiano Michieletto; 'Solomamma', de Janicke Askevold; 'Todo lo que no vemos', de Alberto Arvelo, una 'road movie' protagonizada por Bruna Cusí y Maria Valverde; 'Unidentified', de Haifaa Al-Mansour, y 'La isla de Amrum', de Fatih Akin.

El BCN Film Fest programará también 'Corredora', de Laura García Alonso, protagonizada por Àlex Brandemühl; 'Magallanes', de Lav Diaz y producida por Albert Serra y Montse Triola; 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain, con Lolita Flores y Jordi Sánchez; 'Palestine 36', de Annemarie Jacir, y 'Un hijo', de Nacho La Casa, con Macarena García y Hugo Silva en el reparto.

La sección 'Art al cinema' tendrá los estrenos españoles de 'Caravaggio' de Phil Grabsky y David Bickerstaff, y 'Los otros renacentistas', de Valeria Parisi, mientras 'A tiro limpio', de Francisco Pérez-Dolz, será la primera a proyectarse en el marco de la sección 'Made in Barcelona', de nueva creación.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

José Luis Garci recibirá el Premio de Honor del BCN Film Fest por ser un "referente" del cine español y haber sido el primer director del país en conseguir el Oscar internacional, ocasión que aprovechará el festival para proyectar 'El crack' en versión restaurada.

Además, la revista Screen International otorgará su International Award for Catalan Producer of the Year a Montse Triola, que ha producido, entre otros, las películas de Albert Serra.