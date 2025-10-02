BComú y ERC piden una "respuesta conjunta" del Ayuntamiento de Barcelona sobre la Flotilla

Archivo - Varias personas caminan delante del edificio del Ayuntamiento de Barcelona, a 1 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Junta de Portavoces está reunida para decidir y acordar la posición del consistorio

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de BComú y ERC han reclamado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una "respuesta conjunta" de todo el Ayuntamiento sobra la Global Sumud Flotilla, que este miércoles fue interceptada por Israel cuando se encontraba a unas 100 millas náuticas de Gaza.

En sendas declaraciones a los medios, tanto el portavoz adjunto de los Comuns, Marc Serra, como la concejal republicana Rosa Suriñach han lamentado que el mensaje lanzado por Collboni este mismo jueves "no haya podido ser unitario".

Por ello, han convocado una Junta de Portavoces extraordinaria, reunida en estos momentos, para decidir y acordar la posición del consistorio y las acciones que se llevarán a cabo: ambos grupos proponen suspender los plenos de distrito previstos como muestra de solidaridad con los detenidos.

COLAU Y CORONAS

Serra ha celebrado que "por fin el alcalde mencione la situación de la Flotilla", en la que también se encuentra la exlíder del grupo y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ha pedido la máxima celeridad y presión institucional para reclamar la liberación de los tripulantes de la Flotilla.

Ha sostenido que el mensaje del Ayuntamiento también debería exigir al Gobierno y al resto de Europa que insten a Israel abrir el corredor humanitario: "Cabe recordar que esta misión se realizaba porque los estados no estaban haciendo su trabajo".

Por su parte, Suriñach ha hecho un llamamiento a movilizarse y acudir a las manifestaciones convocadas tras el abordaje de la Flotilla, y respecto al concejal Jordi Coronas, en estos momentos retenido por Israel, ha explicado que perdieron la comunicación con él en el momento en que su barco fue atacado hacia las 20.30 horas.

"Ahora estamos esperando a ver cuál es la situación en las próximas horas ante la incertidumbre de saber en el momento en que están detenidos y en qué momento puede haber una deportación", ha añadido.