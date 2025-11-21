BComú no apoyará los Presupuestos de Collboni tras no llegar a un acuerdo con el gobierno

La concejal de Barcelona En Comú, Gemma Tarafa en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de BComú Gemma Tarafa ha anunciado que su grupo se abstendrá en la votación de los Presupuestos para 2026 propuestos por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se lleva a cabo en el pleno municipal de este viernes.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación justo antes de la sesión, abriendo la posibilidad de que el alcalde se someta a su segunda cuestión de confianza del mandato para poder aprobar las cuentas.

Tarafa ha insistido en la necesidad de disponer de más tiempo para dotar de concreción a sus propuestas y ha lamentado que por la negativa del gobierno, "Collboni no podrá tener un acuerdo de presupuestos con todas las fuerzas de izquierda de la ciudad".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)