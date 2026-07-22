BComú propone un plan para que Barcelona climatice 20.000 viviendas con 10 millones de euros

Archivo - Varios aires acondicionados en una fachada - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha explicado que su grupo propondrá en el pleno municipal de julio un plan para climatizar e instalar aire condicionado en 20.000 viviendas de la ciudad con un presupuesto de 10 millones de euros y que pueda ver sus primeros resultados el verano que viene.

"El calor extremo en la ciudad ha provocado que no podamos confiar todas las políticas públicas de calor en el espacio público y que tengamos que entrar desde ellas en el ámbito doméstico y privado", ha sostenido en rueda de prensa este miércoles.

Serra ha apuntado que ya no se habla de algunas noches tórridas, sino de una "nueva normalidad e incluso de noches infernales, que son las que no bajan de los 30 grados".

Por ello, ha considerado "indiscutible" que se trata de una cuestión de salud pública sobre la que actuar y que genera desigualdades, y se ha referido a un estudio de IDRA que dice que el 71% de viviendas de rentas medias y altas de Barcelona tienen aire, mientras que el 39% de los hogares con ingresos bajos no tienen.

"La desigualdad no solo se construye alrededor de quién tiene el aparato o no, sino de quién puede encenderlo tranquilamente y quién no lo enciende por miedo a una factura imposible de pagar por el precio que tiene la electricidad", ha concluido.