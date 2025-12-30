BComú reclama valentía a Collboni tras el barómetro: "La extrema derecha se frota las manos"

Archivo - Los concejales de Barcelona En Comú, Jess González y Marc Serra, durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El portavoz de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que lea bien los resultados del último barómetro municipal, presentado este martes, y que sea valiente para afrontar las problemáticas de los ciudadanos: "La extrema derecha con su populismo se frota las manos".

En declaraciones a los medios, ha destacado que el porcentaje de barceloneses que creen que la ciudad ha empeorado en el último año ha crecido 10 puntos: "Es el resultado de la política de la 'nada' de Collboni", ha sostenido Serra.

Según los datos presentados este martes por la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, el PSC ha vuelto a situarse primero en intención de voto con un 12,1%, mientras que los Comuns han perdido el segundo puesto en favor de ERC al pasar del 7,9% al 6,9%, y Junts el cuarto, en favor de Aliança Catalana.