BComú reforma el código ético para sustituir el límite de mandatos por un máximo de 12 años

Imagen de la sesión del Plenario de activistas en la que se ha aprobado el nuevo código ético - BCOMÚ

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La militancia de BComú ha aprobado este sábado la reforma del código ético para la formación, sustituyendo el actual límite de dos mandatos más uno excepcional por un tope de 12 años consecutivos en un cargo electo.

La dirección de BComú considera que 12 años es "tiempo suficiente para consolidar los liderazgos políticos, ganar experiencia y preparar los relevos", informa en un comunicado.

El Plenario de activistas, máximo órgano de BComú ha avalado esta reforma con un 82% de apoyo, que elimina el sistema de excepciones en la repetición de mandatos para "ganar en claridad y facilitar desde el partido el acompañamiento de las personas que entran en la institución y las que salen".

Asimismo, se introducen una serie de mecanismos de rendición de cuentas para el conjunto de cargos, así como de protección "ante el lawfare y las fake news" que, según el partido, ha sufrido la exalcaldesa Ada Colau y los regidores de su equipo de gobierno.

ADA COLAU

Colau, que ha sido recibida por el plenario, ha agradecido el apoyo a la Flotilla y ha reivindicado que "Palestina es la causa de la humanidad".

Con este cambio en el código ético, Colau podría volver a ser candidata a las elecciones municipales de 2027.