BComú renueva su imagen para "abrir una nueva etapa" tras escoger a Pisarello como alcaldable

Nuevo logo de BComú - BCOMÚ

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

BComú ha lanzado este viernes su nueva imagen con el objetivo de "abrir una nueva etapa" tras haber escogido al portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, como alcaldable del partido en las elecciones municipales del 2027.

La nueva identidad visual sustituye la espiral roja que identificaba al partido desde su fundación por una "C simplificada", e implementa una nueva paleta de colores, tipografía y sistema gráfico más sintético, explica la formación en un comunicado.

La marca, que no ha sido encargada a ninguna agencia de comunicación sino que se ha trabajado íntegramente desde BComú, es el resultado de un proceso participativo que ha durado 9 meses en el marco del "relanzamiento" del proyecto de cara a los próximos comicios.

EVOLUCIÓN

El partido defiende que el nuevo logo se presenta como "una evolución, no como una ruptura", ya que mantiene la idea de la oleada ciudadana, en vez de con una espiral, con una letra 'C', convirtiendo el movimiento en estabilidad.

En medio de la letra aparece un rombo, que representa una plaza y que los Comuns identifican como un punto de encuentro, discusión y comunidad que, unida a la 'C' expresa "una idea concreto: un espacio colectivo que acoge y un núcleo que guía".

El elemento central también se puede sustituir según el contexto: por un corazón el Día del Orgullo o por el 'panot' de Barcelona por la Mercè, procurando que la marca "se adapte sin perder coherencia".

TIPOGRAFÍA Y COLOR

Como otra novedad, la tipografía sustituye la diferencia de tamaño entre 'Barcelona' y 'En Comú', procurando el mismo peso de ambos conceptos para trasmitir que "la ciudad es el proyecto, no su apellido".

Asimismo, el texto se orienta hacia adelante, desplazando el 'En comú' respecto a 'Barcelona', con el objetivo de crear una sensación de avance como fuerza progresista que "camina hacia adelante, que siempre está en movimiento".

Respecto al color, el rojo se mantiene como color principal con un tono más profundo e intenso, para acompañar a la evolución del proyecto, que pasa "de la energía de la irrupción a la contundencia de un proyecto consolidado".

Al rojo se añaden tres colores secundarios: un verde lima vinculado al ecologismo y la recuperación del espacio público, un violeta profundo asociado al feminismo y un amarillo cálido en referencia a la proximidad y el municipalismo.

SPOT

Junto a la nueva imagen, que Pisarello presentará este sábado en un acto en el distrito de Nou Barris, el partido ha lanzado un spot en redes sociales para transmitir que se abre "una nueva etapa" en BComú.

"Avanzar es una cuestión de madurez: lo que empezó como una oleada ahora es un proyecto político sólido, preparado para liderar Barcelona con claridad, responsabilidad y ambición", señala el vídeo.