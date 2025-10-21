BComú supedita las ordenanzas fiscales de Collboni a bajar el IBI de la primera compra de vivienda

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, atiende a los medios. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha planteado una rebaja del IBI en la primera compra de vivienda y que "aumente progresivamente a medida que se compra una segunda, tercera o cuarta vivienda" para aprobar las ordenanzas fiscales del gobierno del alcalde Jaume Collboni.

Lo dicho este martes en una entrevista en Betevé recogida por Europa Press en la que ha señalado que se trata de una modificación del impuesto contra la especulación y una de las tres condiciones que su grupo impone al gobierno municipal para tirar adelante las cuentas.

La segunda de las propuestas es sobre los usos comerciales en la ciudad, donde ha considerado que la tiendas de barrio están desapareciendo "no por arte de magia, sino por especulación".

Por ello ha instado a usar el urbanismo para luchar contra esta situación a través de un nuevo Pla d'Usos de toda la ciudad: "No puede ser que en una misma esquina tengas 3 franquicias de panaderías que han aparecido de la nada y han desvirtuado el equilibrio comercial de tu barrio".

Por último, otra condición que ha puesto Sanz sobre la mesa es un acuerdo político para desencallar con urgencia las rehabilitaciones del barrio del Besòs-Maresme.