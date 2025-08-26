Becados por la Fundación La Caixa destacan las "nuevas oportunidades" que abren las ayudas

255 personas han participado en el programa de Becas de grado desde 2021

La licenciada en Historia en la Universitat de València, Ana Vázquez, participante en la primera promoción del programa de Becas de grado de la Fundación La Caixa, ha destacado la independencia económica y el "acceso a nuevas oportunidades" que le ha proporcionado el programa de ayudas para estudios superiores de la entidad.

"Fue un alivio económico para mis padres y también me permitió irme de Erasmus, conocer a muchísima gente y explorarme como persona y como estudiante", afirma la historiadora en un reportaje en el MediaHub de la Fundación La Caixa.

Vázquez es una de los 255 jóvenes que se han beneficiado de la ayuda para finalizar estudios superiores desde que la Fundación La Caixa impulsó el programa de Becas de grado hace 5 años.

Está pensado para jóvenes "con expedientes brillantes y recursos económicos limitados" y, según la Fundación, les ayuda no solo a impulsar su talento, sino también a reforzar su confianza y autonomía.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO

Incluye una ayuda mensual de 750 euros, un importe para material y equipamiento informático, dotaciones adicionales para estancias internacionales, cursos de idiomas, un programa de orientación académica personalizado y formación en habilidades transversales, además de actividades de 'networking'.

El acompañamiento personalizado ha sido "clave" para Vázquez, ya que le permitieron enfrentarse a un sistema educativo nuevo y a asignaturas más densas.

"Gracias a las herramientas, que te da la beca, como el orientador o las charlas sobre gestión del estrés y la ansiedad o sobre nuevas formas de aprendizaje, poco a poco fue todo más fácil", añade.

LIBERTAD Y AUTONOMÍA

La graduada en Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, Mireya Almeida, también participante del programa, ha explicado que la beca le ha aportado libertad y autonomía: "Sobre todo, me ha librado de la carga que suponía que mis padres tuvieran que pagar mis estudios".

Almeida, que quiere ser miembro de la policía científica, ha afirmado que su meta es "combinar la vertiente científica con la criminalística para trabajar en un laboratorio y contribuir a la justicia social".

Por su parte, el biotecnólogo por la Universitat de València y también becado en la primera promoción del programa ha asegurado que la beca le ayudó a ver el futuro "con más optimismo" y creer mucho más en sí, así como a potenciar su talento, en sus palabras.

SACRIFICIO CON RECOMPENSA

El físico por la Universidad Complutense de Madrid y también becado en 2021 ha explicado que sus padres se trasladaron a Almería desde Argentina y, sin la beca, tendría que haberse costeado los estudios trabajando, lo cual hubiera sido "obviamente negativo" para su rendimiento.

Cuando recibió la noticia, sintió "alivio al saber que todas las horas de estudio y todo el sacrificio tenían su recompensa y también validación".

Gracias a la beca ha podido centrarse a tiempo completo en sus estudios y realizar una estancia en la University of California (Estados Unidos): "Ha sido uno de los mejores años de mi vida", ha asegurado.