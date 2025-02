Bendodo (PP) cree que la propuesta de reparto de menores enfrenta territorios pero pide "prudencia"

Dice que el acuerdo que Feijóo y Clavijo firmaron es válido para el PP

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que una hipotética exclusión de Catalunya y el País Vasco en la propuesta de reparto de menores inmigrantes no acompañados preacordada entre el Gobierno y el Gobierno de las Islas Canarias enfrenta territorios, pero pide "prudencia" hasta conocer los detalles de la propuesta.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, y el presidente provincial del PP en Barcelona y alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, tras una reunión con concejales del partido de las capitales de provincia catalanas.

"Un presidente del Gobierno que se dedica a enfrentar unos territorios con otros, dando privilegios a unos sobre otros, es un mal presidente del Gobierno. Esto lo ha hecho en muchísimas cuestiones Pedro Sánchez. Y ahora lo que hace Sánchez obviando a Catalunya y al País Vasco en el reparto de los menas es enfrentar a unos territorios con otros", ha valorado.

Ha dicho que no se pronunciarán de forma definitiva sobre el acuerdo hasta no conocer los detalles: "Permítame, en primer lugar, que sea prudente. Prudente porque de este Gobierno tenemos la costumbre de que los anuncios después son distintos a lo que viene en papel".

FERNANDO CLAVIJO

Sobre la posición en este tema del presidente canario, Fernando Clavijo, que gobierna en coalición con su formación, ha dicho que entiende la situación de desesperación del gobierno canario, pero que el acuerdo que el PP considera válido es al que llegó Clavijo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia.

"El acuerdo que para nosotros es válido es el que firmó nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo precisamente con el presidente del gobierno de Canarias, donde se iba a comprometer en una lucha contra la inmigración ilegal y una solución a la presión que suponía la inmigración en Canarias. Ese es el documento que para nosotros es válido, que no enfrentaba unos territorios con otros, sino que unía y solidarizaba la decisión entre todos", ha dicho.

NORMALIDAD EN CATALUNYA

Bendodo ha criticado que Sánchez diga que se ha recuperado la normalidad en Catalunya, cuando, en su opinión, está peor que antes: "El independentismo y la marca blanca del independentismo, que es el Partido Socialista de Catalunya de Salvador Illa, han traído tres cosas a Catalunya en este tiempo que llevan gobernando: hay retroceso económico, hay más impuestos y sigue habiendo inseguridad".

También ha afirmado que en contra de esta supuesta normalización, hay cosas del Gobierno de Sánchez que cree que "no son normales" como que la presidenta del Congreso, Francina Armengol; que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o la exministra de Industria Reyes Maroto conocieran a Víctor de Aldama, en sus palabras.

"Esas son las cosas que los españoles no vamos a soportar. No es normal que la principal preocupación de Sánchez sea levantar un muro y enfrentar a todos los ciudadanos y a todas las comunidades. Esa es la realidad. Y no es normal que el hermano del presidente del Gobierno consiga un puesto de trabajo por Google, pero no sepa lo que se dedica ni sepa dónde está la sede", ha añadido.