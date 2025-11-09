Benedicta Badía reflexiona sobre el código ético del coleccionista en el salón de arte By Invitation

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coleccionista Benedicta Badía ha cerrado el ciclo de tertulias del salón internacional de arte moderno y contemporáneo By Invitation, celebrado en el Círculo Ecuestre, con un coloquio junto a la investigadora y curadora independiente especializada en Historia del Arte y doctora en Sociedad y Cultura por la Universitat de Barcelona, Antonella Medici, en el que ha reflexionado sobre el código ético del coleccionista.

Bajo el título 'El arte como derecho y responsabilidad', el encuentro ha puesto el foco en la "importancia del arte como bien de interés público, la responsabilidad social en su custodia y activación, así como el papel de la educación estética", informa el Circulo Ecuestre en un comunicado este domingo.

Badía ha defendido que coleccionar arte implica una responsabilidad ética y social: "Cuando algo pertenece a la sociedad en general, como la educación, se convierte en un derecho de interés público; si pensamos el arte de la misma manera, también conlleva una responsabilidad".

Para ella, si el arte es de interés público, debería "regirse por los mismos protocolos que otros sectores de interés público" y evitar prácticas que, a su parecer, en otros ámbitos son inaceptables.

Esta reflexión ha dado origen al 'Código ético del coleccionista', un documento que busca profesionalizar y hacer más transparente el ecosistema del arte, y ha querido cuestionar el papel de los museos y las instituciones culturales y ha dicho que hay que "buscar la fórmula de cómo hacer permeables esas paredes".