Berzal (Unauto VTC), antes de reunirse con el Govern por la ley del taxi: "No espero nada bueno"

Concentración de VTC ante la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Afirma que si el encuentro no es positivo, habrá una respuesta por parte de los VTC

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha dicho antes de reunirse con la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat para conocer su proyecto de ley sobre el transporte de vehículos de hasta 9 plazas --conocido como ley del taxi-- que no espera "nada bueno" del encuentro.

Así lo ha expresado este martes en una concentración ante la Conselleria en respuesta al texto que el Govern dio a conocer la semana pasada y que supondría la desaparición progresiva de los VTC en el territorio.

"No esperamos nada bueno. Lo que sabemos es gracias a los medios de comunicación y en boca de Tito Álvarez (portavoz de Élite Taxi), quien realmente ha negociado con la Generalitat esta normativa y que es realmente el conseller de Territorio", ha lamentado Berzal.

En respuesta a la propuesta de ley del Govern, Berzal y el secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas, presentaron al día siguiente un texto alternativo con medidas sostenibles y de movilidad.

En él, pusieron sobre la mesa el compromiso de los VTC de implementar flotas con etiqueta medioambiental Cero emisiones, poder reservar viajes compartidos con otros usuarios mediante taxis y VTC, y la eliminación de "trabas" como mínimos de longitud del recorrido y tiempo de espera.

MENSAJE AL GOVERN Y AMB

A expensas de lo que ocurra durante la reunión, Berzal ha hecho hincapié en que sigue "con la mano tendida" a un acuerdo con la administración y el sector del taxi y ha advertido de que si no salen del encuentro con una sensación positiva, habrá una respuesta por parte de los VTC.

"Anticipo que si no obtenemos nada bueno, que el Govern y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) no esperen nada bueno del sector de los VTC", ha subrayado.