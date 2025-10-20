Betevé abre sus instalaciones al público este sábado por el festival 48h Open House

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Betevé abrirá al público sus instalaciones, ubicadas en el Parc i la Llacuna del Poblenou de Barcelona, este sábado para poder visitarlas de forma gratuita con motivo del festival de arquitectura 48h Open House.

Los visitantes podrán ver los espacios donde se realizan los contenidos de Betevé: las redacciones, los controles de realización, el estudio de radio y las salas de maquillaje y vestuario, entre otros, informa en un comunicado este lunes.

La cadena participa en el festival desde 2016 y las personas interesadas deberán acudir el sábado entre las 10 y las 18.30 horas a la plaza de Tísner, donde se organizarán grupos para hacer las rutas.