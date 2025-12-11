BioIVT adquiere BeCytes Biotechnologies para impulsar la investigación preclínica en Europa

El equipo de BeCytes, junto con el ceo de BeCytes, Jordi Xapellí, el director general de operaciones en la UE de BioIVT, Nick Haste, y otros miembros de la dirección de BioIVT, durante su encuentro en el Parc Científic de Barcelona - PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La multinacional norteamericana BioIVT y proveedora de soluciones de muestras biológicas para el desarrollo de fármacos y diagnósticos ha anunciado este jueves la adquisición de BeCytes Biotechnologies, empresa derivada de la Universitat de Barcelona (UB) especializada en la coordinación, el procesamiento y la distribución de tejidos y células humanos de alta calidad para la investigación biomédica.

Esta adquisición "abre nuevas oportunidades de crecimiento para BeCytes, instalada en el Parc Científic de Barcelona (PCB-UB), permitiéndole expandir su presencia internacional y acelerar la generación de nuevos modelos celulares, especialmente hepáticos y pulmonares", informan las entidades en un comunicado.

La operación se enmarca en la estrategia de BioIVT de reforzar áreas clave de negocio, como las new approach methodologies (NAM), técnicas que ofrecen alternativas éticas a los modelos animales mediante técnicas in vitro y tecnologías innovadoras, y los estudios de absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME), que son esenciales para evaluar la seguridad y la eficacia de los nuevos fármacos.

La integración de BeCytes Biotechnologies permite ampliar el acceso global a muestras biológicas de alta calidad, especialmente de hígado y pulmón, porque combina la experiencia de la empresa catalana con los servicios globales de BioIVT, a la vez que potencia modelos de investigación más sostenibles, predictivos e innovadores.

BeCytes continuará operando desde su laboratorio en el PCB-UB para "aprovechar su ubicación estratégica como centro de referencia en el sur de Europa y contribuir a la consolidación de Barcelona como un hub referente europeo de I+D en ciencias de la vida".