Bioo prevé quintuplicar su facturación en 2025 con el uso de plantas para generar energía

Prevé abrir sedes en Hong Kong, India y Estados Unidos en el futuro

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa biotecnológica Bioo, reconocida por el Parlamento Europeo como la empresa más innovadora de Europa en 2018, prevé quintuplicar su facturación en 2025, pasando de los 3,5 millones de euros de 2024 a los 20 millones, mediante sus rondas de financiación y estrategias con el uso de plantas para generar energía en entornos urbanos.

Desde 2015, su objetivo es transformar los ecosistemas urbanos mezclando tecnología y naturaleza, de modo que las zonas verdes repartidas por edificios, barrios y ciudades de todo el mundo no se limiten a una finalidad ornamental o de limpieza del aire, sino que además comporten un retorno económico y generen energía.

"Queremos pasar de un modelo de ciudades de hormigón a entornos urbanos simbióticos con la naturaleza, crear mundos parecidos a los de Avatar", explica en una entrevista a Europa Press el fundador y ceo de Bioo, Pablo Vidarte.

Con sede en Viladecans (Barcelona), la biotecnológica cuenta desde octubre con una filial en Arabia Saudí, a la que pronto quiere incorporar otras en Hong Kong, India y Estados Unidos, una expansión para la que acaba de lanzar una campaña de financiación de 500.000 euros a través de la plataforma de inversión sostenible Goparity.

Con proyectos elaborados en edificios, parques y barrios de Barcelona, Ibiza, Málaga, Reino Unido, Arabia Saudí, Argelia, China, Alemania, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Taiwán, sus próximos pasos se centran en empezar a desplegar su tecnología en ciudades enteras, un objetivo que fijan aproximadamente para 2030.

"HABLAR EL LENGUAJE DE LAS PLANTAS"

Vidarte destaca que una de las estrategias de Bioo es "crear un sistema que actúe como diccionario para hablar el lenguaje de las plantas a través de sus ondas".

Ejemplo de ello son sus paneles, llamados Bioo Panels, con los que a través de los microorganismos de la tierra descomponen materia orgánica que genera electrones e iones de hidrógeno, o sus plantas bioluminiscentes (Bioo Lumina) con compuestos fosforescentes biocompatibles que crecen con las plantas a lo largo de su vida.

En cuanto a los Bioo Switch, las plantas actúan como interruptores naturales al percibir los cambios en frecuencias que son convertidos en un voltaje tras recibir el contacto humano.

En el futuro, Vidarte contempla que las transformaciones en los entornos urbanos que plantea la biotecnología de Bioo se trasladen también en el mundo agrícola, de modo que interfieran en operaciones vinculadas al uso del agua y de los fertilizantes.