BioPlatgesMet observa 700 especies en playas de la metrópolis de Barcelona, 25 de ellas invasoras

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto BioPlatgesMet, impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) junto al Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) y el Institut Metròpoli, ha observado casi 700 especies diferentes en las playas metropolitanas, 47 de ellas protegidas y 25 invasoras.

El estudio, enmarcado en el proyecto europeo Guarden del programa Horizon Europe, se ha realizado durante los últimos 2 años gracias a la participación ciudadana, período en el que se han realizado más de 6.000 observaciones, indica el AMB en un comunicado.

Las especies más observadas han sido la escupiña verrucosa, la almeja blanca atlántica, la vela de mar (conocida en catalán como 'barqueta de Sant Pere'), la boca roja y la gaviota corsa (también conocida como gaviota de Audouin), que resaltan la "calidad ambiental" de las playas metropolitanas.

El jefe del Servicio de Playas del AMB, Daniel Palacios, ha señalado que "la recogida de datos, garantizar la calidad y la validación constante de observaciones e integrar los datos" en la toma de decisión son los principales retos a nivel de futuro.

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD

Por su parte, la jefa de sostenibilidad del Institut Metrópoli, Elena Domene, ha reivindicado las playas metropolitanas como "espacios de biodiversidad pero también sociales" que necesitan una gestión compartida para cumplir ambos objetivos.

Finalmente, la investigadora del ICM-CSIC Karen Soacha ha destacado la utilidad del proyecto para "demostrar como estas infraestructuras facilitan el paso de los datos a la toma de decisión".