Biorce inaugura una nueva sede de 2.000 m2 en el edificio El Dau de Barcelona

Nueva sede de Biorce - BIORCE

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía 'healthtech' Biorce, especializada en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para el diseño y la ejecución de ensayos clínicos, ha inaugurado una nueva sede de 2.000 metros cuadrados en el edificio de oficinas El Dau, en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Biorce inició su actividad en un espacio de 200 m2 en la Fundación Norrsken y ahora la tecnológica multiplica por diez su espacio disponible, trasladándose a la antigua sede de AstraZeneca, informa este lunes en un comunicado.

Este movimiento se produce tras el cierre de una ronda de financiación de 52,5 millones de dólares liderada por DST Global y responde "al fuerte crecimiento de la compañía y a su objetivo de seguir ampliando su equipo a nivel global".

Así, prevé incorporar 250 nuevos empleados antes de final de año, en especial perfiles técnicos y comerciales, que se repartirán entre esta nueva sede de Barcelona y el nuevo centro de I+D que la compañía ha inaugurado en Estados Unidos.

Biorce, fundada en 2024 por Pedro Coelho, Diogo Pisoeiro, Clara Bernardes y José Faria, "sigue apostando por Barcelona como hub estratégico de innovación en salud y como base para impulsar sus operaciones en Europa".