Blanca Aysa gana el Premi Sant Jordi de la Industria Cinematográfica 2026

Blanca Aysa. - RTVE

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 70 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografía 2026 han reconocido con el nuevo Premi Sant Jordi de la Industria Cinematográfica a la fundadora y directora de la empresa Plan B, Blanc Aysa.

Se trata de la primera agencia de representación de directores de fotografía en España, y el jurado ha valorado que Aysa ha contribuido a situar la profesión "en el lugar que le corresponde dentro de la industria", informa RTVE Catalunya en un comunicado de este lunes.

Desde la creación de la agencia en 2001, ha impulsado "un modelo pionero que ha ayudado a profesionalizar el sector y a proyectar internacionalmente sus representantes".