Blume (Volkswagen) pide una regulación europea de CO2 acorde a "las realidades del mercado"

El ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin, y el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, este domingo en París (Francia) - EUROPA PRESS

La familia de los eléctricos urbanos fabricados en España acumula 150.000 pedidos desde su lanzamiento

PARÍS (FRANCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha afirmado que para escalar la movilidad eléctrica en Europa hace falta que la descarbonización vaya de la mano con el éxito económico, para lo que ha pedido precios más competitivos para la energía y una regulación sobre emisiones de CO2 clara y "con suficiente flexibilidad para las realidades del mercado".

Lo ha dicho durante un evento con medios de comunicación en París (Francia), en el marco del Paris Motor Show 2026 que empieza el próximo lunes en la ciudad francesa, en la que ha participado con el ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin, y el responsable del grupo de marcas de volumen del grupo Volkswagen, Thomas Schfer, en pleno debate alrededor de la posibilidad de alargar la fecha límite puesta por la Unión Europea a los coches de combustión.

Ha añadido también que son necesarias infraestructuras de alto rendimiento, incentivos para los compradores y que el continente sea menos dependiente de la importación de energía: "Estamos comprometidos con la descarbonización y nuestra industria está haciendo su parte para hacer de esta transformación un éxito. Pero para escalar la movilidad eléctrica necesitamos más", ha dicho.

Ha enumerado otros dos puntos clave para impulsar el futuro industrial de Europa, que son que las empresas que invierten, desarrollen y produzcan en Europa deben tener un beneficio real, y una competición con China "justa".

Ha explicado que desde la compañía creen en los mercados abiertos, pero que esta apertura también significa defender los intereses europeos: "Una base industrial fuerte significa más éxito económico, protege nuestra independencia tecnológica y le da a Europa la fuerza de modelar su propio futuro", ha dicho.

MARTIN

Martin ha explicado que el modelo industrial europeo se enfrenta a un "choque externo", pero ha confiado en que la potencia industrial, ingeniería y experiencia europea permiten al continente asumir el reto que plantea la competencia asiática.

Ha afirmado que las barreras arancelarias aplicadas por la Unión Europea al vehículo eléctrico permitieron reducir del 40% al 11% la cuota de mercado de los automóviles asiáticos en Francia, tras lo cual ha abogado por extender estas medidas de protección también a los coches híbridos.

"Los cambios tecnológicos y las grandes transformaciones que atraviesa el sector del vehículo exigen acompañar la reconversión de nuestro tejido industrial", ha explicado Martin, y ha defendido el papel de las administraciones en la implementación de un marco más justo para las compañías europeas.

PEDIDOS DEL ID. POLO

Durante su intervención, Schfer ha explicado que el grupo ha registrado 150.000 pedidos de los cuatro modelos de la familia de eléctricos urbanos que se fabrican en España -el ID. Polo, el ID. Cross, el Cupra Raval y el Skoda Epiq-- desde su lanzamiento hace aproximadamente medio año.

De este total, el ejecutivo ha detallado que 50.000 son del ID. Polo, que se fabrica en la fábrica de la compañía en Martorell (Barcelona).

UNIÓN ALEMANIA Y FRANCIA

Durante su discurso, Blume también se ha referido a la relación cercana históricamente entre Francia, donde se está celebrando el salón, y Alemania, el país del que es originaria la compañía.

Ha explicado que es una relación que "ha moldeado Europa durante décadas y que tiene implicaciones que van mucho más allá" de ambos países.